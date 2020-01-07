Fitch'ten Türk bankalarına 'batık' uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının 2020 yılı sonu itibariyle batık kredi oranlarında yüzde 7-8'i göreceğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, "Türk bankalarının nakit akışının, aktif kalitesi üzerinde bir baskı bulunduğunu" açıkladı.

Fitch, Türk bankacılık sektöründe 'batık kredi' oranının 2020 yılı sonu itibariyle yüzde 7-8'e yükseleceğini öngördü.

Kasım sonu itibariyle temerrüde düşmüş kredi oranı ise yüzde 5,23 olarak kayda geçti.

Türkiye'nin başlıca bankaları, bilançolarındaki batık ancak 'tahsilat imkanı yüksek' olarak değerlendirilen kredilerin aktarılabileceği bir varlık yönetim şirketi kurmak için görüşmelere başlamıştı.