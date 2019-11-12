Fitch, 20 Türk bankasının notunu durağana çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notu görünümünü 1 Kasım’da ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirmesinin ardından 20 Türk bankasının görünümünü de revize etti.
Fitch Ratings, 20 bankanın görünümünü negatiften durağana yükseltti, kredi notunu teyit etti.
Kuruluş ayrıca Akbank ve İş Bankası’nın yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notu görünümünü negatiften durağana yükseltti.
Fitch Ratings, kasım ayı başında Türkiye’nin ülke notunu ‘BB-‘ olarak teyit ederken, not görünümünü negatiften durağana yükseltmişti.