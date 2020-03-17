Fırsatçı Sütiş 21 kişiyi işten çıkardı

Sütiş koronavirüs salgınının cirolarını düşürdüğü bahanesiyle Beylikdüzü'ndeki üretim tesisi ve finans ofisinde çalışan 21 işçiyi işten çıkardı.

Türkiye’de ve yurtdışında pek çok şubesi bulunan Sütiş, yaşanan koronavirüs salgınının cirolarını düşürdüğü bahanesiyle Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren üretim tesisi ve finans ofisinde çalışan 21 işçiyi işten çıkardı.

Sabah çalışmak üzere işe gittiklerinde bu durumla karşılaştıklarını, öncesinde hiçbir şekilde işten çıkarmaya ilişkin bilgilendirilmediklerini ifade eden çalışanlar kendilerine ”Cirolar yüzde 90 düştü, yeni önlemlerle maaş ödeyemez hale geleceğiz” denilerek işlerine son verildiğini anlattılar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na konuşan işçiler ciroların düşmesini bahane eden patronun daha geçen hafta kendisine son model bir araba satın aldığını da ifade ettiler.