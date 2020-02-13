F-35 parçalarının üretildiği fabrikada sendika üyesi işçiler işten çıkarıldı

İzmir'de F-35 parçalarının üretildiği Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi fabrikasında 7 işçi sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldı. Akşam vardiyası öncesi arkadaşlarına destek için fabrika önünde eylem yapan işçiler de vardiyaya alınmayarak evlerine gönderildi.

İzmir'de ağırlıklı olarak F-35 savaş uçaklarının motor parçalarının üretildiği Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi fabrikasında Birleşik Metal-İş'in örgütlenme çalışmaları sürerken, sendika üyesi 7 işçi işten çıkarıldı.

soL'un edindiği bilgiye göre akşam vardiyası öncesinde arkadaşlarının işten çıkarılmasını fabrika önünde protesto eden 50'nin üzerinde işçi de vardiyaya alınmayarak servislerle evlerine gönderildi.

İşçiler kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını belirterek yarın yeniden fabrikaya geleceklerini belirtti.

Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada şirket yönetiminin bir yandan sendikalı işçileri işten çıkartırken bir yandan da sendikanın yeterli sayıya ulaşmasını önlemek için işyerine kağıt üzerinde yeni işçi girişi yaptığı belirtildi. Açıklamada sendikanın bu suça sessiz kalmayacağı, ulusal ve uluslararası düzeyde mücadeleyi sürdüreceği vurgulandı.

Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada "İzmir Gaziemir Ege Serbest Bölge’de Türk Kale Grubu ile Amerikan Pratt&Whitney ortaklı ve ağırlıklı olarak F-35 savaş uçaklarının motor parçalarının üretildiği Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi fabrikasında çalışan işçiler sendikamıza üye oldular. Uzunca süredir örgütlenme çalışmalarını yürüttüğümüz işyerinde işçilerin sendikamıza üye olmaya başlamasının ardından işyeri yönetimi işçi çıkarmaya başladı. Bugün sabah önce 4 üyemiz işten çıkarılmıştır. İşten çıkarma baskısının sürdüğü işyerinde son olarak işten atılan sendika üyesi işçi sayısı 7’ye yükselmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İşten çıkarmaların işçilerin sendikalaşmasına engel olmak, işçileri korkutmak ve kararlarından vazgeçirmek amaçlı olduğunu biliyoruz.

Kale Pratt&Whitney yönetimi, bir yandan sendika üyesi işçileri işten çıkarıyor, diğer taraftan sendikanın yeterli çoğunluk sağlamasını önlemek için işyerine SGK kayıtlarında yeni işçi girişi yapıyor.

Kale Pratt&Whitney, bir yandan sendikalı işçileri işten atılıyor, diğer yandan sayıyı yükseltmek için kağıt üzerinde işçi girişi yapıyor.

Bu tam boy hukuksuzluk, yasa kural tanımamazlıktır.

Buradan hatırlatmak istiyoruz.

Sendikaya üye olmak işçilerin anayasal hakkıdır. Şirket yönetimi, şirketin Amerikan ortaklı olması ya da savunma sanayinde savaş uçağı parçası üretiyor olması nedeniyle işçilerini sendikasız çalıştırma hakkına sahip olduklarını düşünüyor olabilirler. Kale Pratt&Whitney de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarına tabi olan, uluslararası sözleşmelerin bağlayıcılığı altında bulunan bir şirkettir. Kale Pratt&Whitney işçileri de tüm işçiler gibi sendikalaşma hakkına sahiptir.

Şu anda Kale Pratt&Whitney’de bu hak engellenmektedir. Bu açık suça sessiz kalmayacağız.

Şirket yönetimini bu hatadan dönmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde üyelerimizin maruz kaldığı hukuksuzluğa karşı ulusal ve uluslararası düzeyde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kale Pratt&Whitney işçilerinin de bu kararlılıkta olduğunun altını çiziyoruz."