Eylül ayı dış ticaret açığı 2 milyar dolar oldu

Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 6.6 artarak 2 milyar 56 milyon dolar oldu. İhracatta ilk sırayı 1 milyar 275 milyon dolarla Almanya alırken, ithalatta ise 1 milyar 859 milyon dolarla Rusya ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0.3 artarak 14 milyar 436 milyon dolar, ithalat yüzde 1 artarak 16 milyar 492 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 6.6 artarak 2 milyar 56 milyon dolara oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Eylül ayında yüzde 88.2 iken, 2019 Eylül ayında yüzde 87.5'e geriledi.

İHRACATTA İLK SIRADA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA VAR

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Eylül ayında 1 milyar 275 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 847 milyon dolar ile İtalya ve 778 milyon dolar ile Irak takip etti.

Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Eylül ayında 1 milyar 859 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 536 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 484 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 18 milyon dolar ile ABD izledi.