Eskişehir'de 15 metal işçisi gözaltına alındı, vinç üzerindeki işçilerin eylemi devam ediyor

Eskişehir’de Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine işyerlerinde çalışan ve 5 aydır ücretlerini alamayan işçiler haklarını almak için mücadelelerini sürdürüyor. İşçiler bugün üç ayrı eyleme birden imza atarken, Eskişehir'de fabrika içinde direniş başlatan işçilerden 15'i gözaltına alındı, vinç üstündeki işçiler ise direnişe devam ediyor. Eskişehir'den Ankara'ya yürümek isteyen işçileri yine jandarma durdurdu. Bir grup işçi ise İstanbul TMSF önünde basın açıklaması yaptı.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 07 Kasım 2019 13:04

Eskişehir’de Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine işyerlerinde çalışan metal işçileri, aylardır ücretlerinin ödenmemesi ve işten çıkarmalar nedeniyle eylem başlatmışlardı. 

Haklarını almak için Ankara'ya yürüme kararı alan işçiler, geçtiğimiz hafta polis saldırılarına maruz kalmıştı.

Metal işçileri sendika ile görüşmeleri sonrasında “Yeniden Ankara'ya yürüyüşe geçiyoruz…” kararı aldı. Üç ayrı koldan eylem yapan metal işçileri yine engellendi. 

Eskişehir'de Entil fabrikası içine girerek direniş başlatan 15 işçi ise gözaltına alındı. Fabrikada vinçlerdeki işçiler eylem yapmaya devam ediyor:

Eskişehir'den Ankara'ya Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile yürüyüşe geçen işçileri jandarma durdurdu, işçilerin oturma eylemi devam ediyor. 

Bir grup işçi İstanbul TMSF önündeki basın açıklamasının ardından oturma eylemi başlattı.

TMSF yöneticileri ile bir de görüşme yapılıyor.

 