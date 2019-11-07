Eskişehir'de 15 metal işçisi gözaltına alındı, vinç üzerindeki işçilerin eylemi devam ediyor

Eskişehir’de Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine işyerlerinde çalışan ve 5 aydır ücretlerini alamayan işçiler haklarını almak için mücadelelerini sürdürüyor. İşçiler bugün üç ayrı eyleme birden imza atarken, Eskişehir'de fabrika içinde direniş başlatan işçilerden 15'i gözaltına alındı, vinç üstündeki işçiler ise direnişe devam ediyor. Eskişehir'den Ankara'ya yürümek isteyen işçileri yine jandarma durdurdu. Bir grup işçi ise İstanbul TMSF önünde basın açıklaması yaptı.

soL - Haber Merkezi