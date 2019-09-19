Erişim Çağrı Merkezi’nde sendika çalışmasına engel: Kitaplar toplatılıyor

Çağrı merkezlerinde örgütlenme çalışmasını sürdüren Tez-Koop-İş Sendikası, İş Bankası iştiraklerinden Erişim Çağrı Merkezi’ndeki sendikalaşma çalışmalarının engellendiğini, işçilere dağıtılan ‘Çağrı Merkezinde Çalışmak’ adlı kitabın yöneticiler tarafından toplatılmaya başlandığını açıkladı.

Tez-Koop-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada İş Bankası iştiraklerinden Erişim Çağrı Merkezi’ndeki sendikal örgütlenme çalışmalarının engellenmesine tepki gösterildi. Sendika üyeleri dün de Eskişehir'deki Erişim Çağrı Merkezi'nde bir basın açıklaması düzenledi.

PATRON SENDİKA KİTAPÇIKLARINI TOPLATTI

İş Bankası iştiraki Erişim Çağrı Merkezi’nin Ankara, İstanbul ve Eskişehir birimlerinde sürdürdüğü örgütlenme çalışmalarının işten çıkarma tehditleriyle engellenmeye çalışıldığını belirten Tez-Koop-İş, sendika tarafından işçilere dağıtımı yapılan “Çağrı Merkezinde Çalışmak” adlı kitabın da işyeri yöneticilerince toplatıldığını açıkladı.

Tez-Koop-İş’in açıklamasında “Türkiye İş Bankası’nın iştiraklerinden biri olan Erişim Çağrı Merkezi’nin birim yöneticileri, ikna odaları mantığı ile işçileri köşeye çekmekte, sendikal çalışma ile ilgili tehditler savurmakta, sendikamızdan istifaya zorlamakta; geçmişe dönük asılsız, kanıtsız ve dayanaksız tutanaklar ile birçok çalışanı işten çıkartmak istenmektedirler.

Baskılar artık bunlarla sınırlı tutulmamakta çağrı merkezi çalışanlarının çalışma ve yaşama koşullarını değerlendiren ve sendikamız tarafından dağıtımı yapılan ‘Çağrı Merkezinde Çalışmak’ adlı kitap, Erişim Çağrı Merkezi yöneticileri tarafından toplatılmaya başlanmıştır” denildi.

PATRON SUÇ İŞLİYOR

Bu tür kitap toplatma uygulamalarının 12 Mart ve 12 Eylül dönemini hatırlatan uygulamalar olduğunu belirten sendika, sendikal hakların kullanılmasını engellemenin de suç olduğunu vurguladı. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nca yapılan açıklamada “Buradan Türkiye İş Bankası ve Erişim Çağrı Merkezi yöneticilerine sesleniyoruz: Erişim Çağrı Merkezi çalışanları sendikalı, güvenceli, toplu iş sözleşmeli çalışma düzenine geçene kadar örgütlenme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm engellemelere, açık ve kapalı baskılara rağmen bunu Erişim Çağrı Merkezi çalışanlarıyla birlikte aşacağız” denildi.