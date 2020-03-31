Emaar şantiyesinde önlem yok: İşçiler birikmiş maaşlarını alarak işten ayrılmak istiyor

Emaar şantiyesinde salgın önlemleri alınmadan çalışmak istemeyen işçilere maaşları verilmiyor. Emaar şantiyesinde işçiler işçi sağlığına uygun olmayan koşullarda çalışmak zorunda kaldıkları için tüm haklarını alıp işten çıkmak istiyor.

Yapımını TAV-SERA’nın üstlendiği Emaar şantiyesinde işçiler işçi sağlığına uygun olmayan koşullarda çalışmak zorunda kaldıkları için tüm haklarını alıp işten çıkmak istiyor.

Şantiyede salgın için alınması gereken önlemlerin alınmamasından dolayı işçiler birçok defa eylem yapmışlardı. İşçilerin bir kısmı gece yarısı hakları ödenmeden apar topar memleketlerine gönderildi.





Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile beraber hakları için mücadele eden işçiler, “Salgın sürecinde burada hiçbir önlem alınmadı, hijyen, temizlik, tuvalet ve kamplar pislik içinde, biz bu şartları kabul etmediğimiz için işten çıkmak istediğimizi talep ettik. 2-3 aydır maaşlarımız içeride bekliyor. Alacağımız ücretlerin tamamını alıp buradan ayrılmak istiyoruz” dedi.

Şantiyede bir dakika bile kalmak istemediklerini ve tedirgin olduklarını belirten işçiler, dün sabah saatlerinde patronun Şubat ayı dahil asgari ödemeleri yaptığını, Ocak, Şubat elden alacakları ve Mart ayı toplam maaşlarının verilmediğini belirtti.

Patrona güvenmediklerini söyleyen işçiler, bütün alacaklarını almadan memleketlerine dönmeyeceklerini vurguladı.