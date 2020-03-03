Eğitim Hakkı İçin Öğretmen ve Veli Çalıştayı toplanıyor

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı 15 Mart’ta 'Eğitim Hakkı İçin Öğretmen ve Veli Çalıştayı' gerçekleştirileceğini duyurdu.

15 Mart Pazar günü İstanbul’da Eğitim Hakkı İçin Öğretmen ve Veli Çalıştayı düzenleniyor. Bugüne kadar kazanılan birikimle önümüzdeki döneme ilişkin mücadele kararlarının alınması hedeflenen Çalıştay’da, eğitimde özelleştirmenin yarattığı tahribat bütün yönleriyle değerlendirilecek.

PE Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı tarafından 15 Mart’ta gerçekleştirilecek “Eğitim Hakkı İçin Öğretmen ve Veli Çalıştayı”nda, 4 ana oturumda özelleştirmenin sonuçları ve mücadele yolları tartışılacak. Bu oturumların başlıkları sırasıyla şu şekilde:

Özelleştirmenin Yarattığı Yıkım: Eğitim Sisteminde Çöküş

PE Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı: İşleyiş ve Deneyimler

Haklarımızı Ararken: Sözleşme dönemleri ve haklarımızı koruma yolları

Eğitimde Patron ve Tüccar Devri: Veli ve Öğretmenler Ne Yapacak?

Ağ temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, 15 Mart’ta düzenlenecek Eğitim Hakkı İçin Öğretmen ve Veli Çalıştayı’nın önümüzdeki dönemde kamusal, parasız ve bilimsel eğitim mücadelesinde önemli bir eşik olmasının planlandığı vurgulanıyor. PE Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı, ülkemizde yıllardır izlenen özelleştirme politikalarının eğitimi yıkıma uğrattığını, yıkımın sadece her köşe başına açılan özel okullar yoluyla değil devlet okullarında da eğitimin giderek paralılaştırılması yoluyla gerçekleştiğini kaydediyor.

'PARASIZ EĞİTİM MÜCADELESİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Ağ temsilcileri, 15 Mart’ta düzenlecek Çalıştay’ın kamusal ve parasız eğitim talebine yönelik mücadelenin yükselmesinde önemli bir adım olacağını kaydederken, özel okul öğretmenlerinin mücadelesinde mücadele ölçeğini genişletecek adımları da birlikte tartışacaklarını ifade ediyorlar. Bu Çalıştay’da önemli bir başlığın da devlet okullarından ve özel okullardan toplantıya katılacak velilerle özelleştirmenin sonuçlarına karşı birlikte nasıl mücadele edileceğinin tartışılması olacağını belirten Ağ temsilcileri, tüm eğitim emekçilerini ve velileri Çalıştay’da buluşmaya davet ediyorlar.

PE Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı, 2019 yılının Eylül ayında İstanbul’da 1. Özel Okul Öğretmen Çalıştayı’nı toplamış, yüzlerce öğretmenin katılımıyla ve aldığı kararlarla, eğitim öğretim yılının başından bu yana özel okullarda eğitim emekçilerinin hak mücadelesini güçlendirmiş ve hakların kazanılması yönünde sonuç alıcı birçok adım atmıştı. Doğa Okulları’nda gerçekleşen öğretmen boykotunun da çağrıcısı olan Ağ, özel okullarda görev yapan eğitim emekçileri için mücadele ve dayanışmanın merkezi durumunda.

Eğitim Hakkı İçin Öğretmen ve Veli Çalıştayı, 15 Mart Pazar günü Taksim Hill Otel’de gerçekleşecek. 14:30’da başlayacak toplantı -3. (eksi) kattaki toplantı salonunda yapılacak.