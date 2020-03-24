Efe Tur tepkiler üzerine işten çıkarmaları erteledi

Efe Tur koronavirüs yüzünden personelini işten çıkarmaya hazırlanırken yerel gazetede haber olması üzerine işten atılmaları erteledi. Ancak işçiler ücretsiz izine gönderiliyor.

İzmit’te uzun yıllardır taşımacılık yapan Efe Tur’un, koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 10 çağrı merkezi çalışanına önce ücretsiz izin verdiği, bir gün sonra da bu kişileri işten çıkardığı iddia edilmişti.

Kocaeli Barış Gazetesi'ne ulaşan bir çalışan bu zor günlerde mağdur olduklarını söyleyerek yetkililerden yardım istemişti. Efe Tur, gazetede bu ihbarı haber olarak görünce işten çıkarmaları ertelediği öne sürüldü. Ancak, işten çıkarma iddiasını gazeteye ulaştıran çalışan, işten çıkarıldı. İşten atılan işçi, “Haberinizin ardından olağanüstü toplandılar ve işten çıkarmaları erteleme kararı aldılar. Ancak işten çıkarıldığımızı sizlere bildirmem ve yetkililerden yardım istemem nedeniyle benim iş akdimi sonlandırdılar” dedi. Ayrıca işten çıkarılan işçi, sadece çağrı merkezinde değil, diğer birimlerde de işten çıkarma kararı aldıklarını, 50 civarında kişiyi işten çıkaracaklarını, ancak haber sonrası bu işten çıkarmaları da ertelediklerini söyledi.