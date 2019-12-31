Dünyanın milyarderleri 2019’da servetlerini yüzde 25 artırdı

Dünyadaki en zengin 500 kişinin toplam serveti 2019 yılında yüzde 25’lik artışla 4,7 trilyon Dolar’dan 5,9 trilyon Dolar’a yükseldi.

Bloomberg Milyarderler İndeksine göre dünyadaki en zengin 500 kişinin toplam serveti 2019 yılında yüzde 25’lik artışla 4,7 trilyon Dolar’dan 5,9 trilyon Dolar’a yükseldi.

Yalnızca ABD milyarderleri servetlerine 500 milyar dolar ekledi. Facebook kurucusu Zuckerberg servetini 27,3 milyar Dolar artırdı. Microsoft kurucusu Bill Gates’in servetindeki artış ise 22,7 milyar Dolar oldu.

İşin ilginci New York belediye başkanı ve bir patron olup, aynı zamanda raporu yayımlayan Bloomberg sitesinin sahibi konumundaki Michael Bloomberg’in milyarderler listesinde görünmüyor olması. Oysa ki Forbes dergisine göre 53,4 milyar Dolar bir servete sahip ve buna göre listenin 19. sırasında yer alıyor olmalı.

ABD’nin en zengin 400 para babasının serveti 150 milyon Amerikalının toplam servetinden fazla.