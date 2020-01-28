Doğuş Grubu satışa devam ediyor

Doğuş Grubu, Atina Flisvos limanındaki payını ortağı Lamda Develompent SA’ya devretmek için anlaştı.

Doğuş Grubu, bankalarla gerçekleştirdiği yapılandırma sonrası varlık satışına devam ediyor.

Akdeniz Çanağı’nın en büyük yat limanı işletmecisi haline gelen Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, son bir ay içinde bu varlıklarını birer birer satıyor. Geçtiğimiz günlerde 75 milyar doları yöneten Lüksemburg merkezli CVC Capital Partners ile masaya oturan Doğuş Grubu, sahibi olduğu Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve Hırvatistan’daki marinalarını satmak için görüşmelerini tamamladı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre Doğuş Grubu’nun ortaklık kurduğu Yunanistan’daki Flisvos Limanı ise bu satış çerçevesinde değildi. İşte o marina da Doğuş’un ülkedeki ortağına satılıyor.

Flisvos, Yunanistan’ın başkenti Atina’nın en gözde limanı olarak biliniyor. Atina’nın Paleon Faliron bölgesinde yer alan ve 300’den fazla teknenin bağlandığı Flisvos’un yüzde 50’sini 8 yıl önce Doğuş Grubu almıştı. Doğuş, Flisvos’taki payını ortağı Lamda Develompent SA’ya devretmek için anlaştı. Lamda’dan Atina Borsası’na yapılan açıklamada Flisvos’un yüzde 50’si için Doğuş Grubu’na 13 milyon euro yani 85 milyon TL ödenecek. Satışın bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.