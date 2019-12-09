Doğa Koleji'nden açıklama

Doğa Koleji, öğretmenler ve velilerin eylemleri sonrası açıklamada bulundu. Okulun satılacağının duyurulduğu açıklamada, ödemelerin devir sonrası yapılacağı ileri sürüldü.

Uzun süredir eğitim emekçilerinin maaşlarını ödemeyen Doğa Koleji, velilerin de destek verdiği eylemler sonrasında açıklamada bulundu.

Okulun satılacağının duyurulduğu açıklamada, ödemelerin devir sonrası yapılacağı ileri sürüldü.

Açıklama şöyle:

“Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Büyük Doğa Ailesinin son günlerde yaşadığı olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın göstermiş olduğu destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür ediyoruz.

Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır.

Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Doğa Koleji”