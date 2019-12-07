Doğa Koleji velileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gidiyor

Doğa Koleji’nde başta maaş olmak üzere öğretmenlerin haklarının gasp edilmesi üzerine başlayan süreçte velilerin öğretmenlere desteği sürüyor. Veliler, bugün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapacak.

soL - Patronların Ensesindeyiz