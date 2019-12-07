Doğa Koleji velileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gidiyor

Doğa Koleji’nde yaşanan kriz sürerken veliler konuyu kamuoyunun gündemine taşımak üzere yeni eylemlere hazırlanıyor.
Doğa Koleji velileri Perşembe günü Doğa Koleji Genel Müdürlüğü önünde yaptıkları basın açıklamasının ardından bu defa İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması ile seslerini duyuracak.
Veliler basına yaptıkları çağrıda, ‘’Doğa Koleji’nde öğrenim gören çocukların aileleri olarak , çocuklarımızın eğitim hakkı ve öğretmen maaşları ile ilgili’’ sorunları dile getirmek amacıyla Pazartesi günü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir açıklama yapacaklarını duyurdular. Velilerin yapacağı basın açıklaması saat 11:00’de gerçekleşecek.