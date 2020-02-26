Doğa Koleji öğretmenleri maaşlarının tamamını hâlâ alamadı

Doğa Koleji öğretmenleri çalışanların maaşlarını hâlâ ödemedi. Öğretmenler, maaşlar ödendi algısı yaratıldığını ancak emekçiler açısından değişen bir şey olmadığını söyledi.

Doğa Koleji’nde öğretmenlerin ve çalışanlarının maaşlarının ödenmemesiyle ortaya çıkan kriz devam ediyor. Doğa Koleji içeride biriken maaşları ödeyeceğini ve bundan sonra maaşların her ayın beşinde yatacağı bildirmişti. Ancak bu dönem başında işe başlayan öğretmenler aralık ayı maaşlarının tamamını alamadılar. Eski öğretmenler ise kasım ayının yüzde 70'ini ve aralık ayının tamamını alamadılar. Ek olarak öğretmenler kendilerine vadedilen doldurma ders ücretlerini de almadılar.

Haftasonu 11 ve 12. sınıflarının kurslarına gelen öğretmenlerin ders ücretleri de yatırılmadı. Öğretmenler bordroların da kendilerinde şüphe uyandırdığını belirtti.

Hem bu dönem işe başlayan hem de eski öğretmenler ise bir kamu ödeneği olan ve özel ya da kamu çalışanı tüm öğretmenlere yatırılması gereken eğitim öğretim (kırtasiye) ödeneğini de kimseye yatırmış değil.

Patronların Ensesindeyiz'e son durumu aktaran Doğa Koleji öğretmeni, ''Ancak okullarda hala bir iş yükü ve 'herşey yolunda' algısı yaratılıyor. Kayıtlar henüz açılmadı, alınan kayıt yok ve ne zaman açılacağı belli değil. Yeni dönem sözleşmeleri hakkında da bir gelişme olmadı. Hala okullarda İTÜ'ye dair bir yenilenme ya da değişim gözlenmiyor. Eski yöneticiler ve eski anlayış devam ediyor. Bazı medya araçlarından propaganda edilen bir 'maaşlar yatırıldı ve artık hersey yoluna girdi' algısı hizmet ediyor'' dedi.