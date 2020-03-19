DİSK temsilcisi: Önlemler alınmazsa şalter iner

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, koronavirüs salgınına karşı işyerlerinde önlem alınmaması durumunda çalışmaktan kaçınma haklarını kullanacakları uyarısında bulundu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, koronavirüs nedeniyle kurumlara çağrı yaptı. Sarı “Önlemleri alın, önlemler alınmazsa çalışmaktan kaçınma hakkımızı kullanacağız” dedi. Sarı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13’üncü maddesini dayanak gösterdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre sendikanın temsilcisi olarak konuşan Sarı işçi sağlığı üzerinden net bir mesaj verdi. Koronavirüs karşısında gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Sarı, “Önlemler alınmazsa, şalter iner. Çalışmaktan kaçınma hakkımızı kullanacağız” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13’üncü maddesini referans gösteren Sarı’nın açıklamaları şu şekilde:

"Önlemleri alın, önlemler alınmazsa çalışmaktan kaçınma hakkımızı kullanacağız! Birçok özel sektörde, kamu kurum ve kuruluşlarında okulların tatil olmasıyla birlikte izinlerin birçok yerde hayata geçmediği insanların zorunlu olarak ücretsiz izine çıkarıldığı sendikamıza iletilmektedir. İzin hakkı olmayanlara ücretsiz izin dayatılarak mağduriyet yaratılmaktadır. Ayrıca iş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmaz ise iş yapmama hakkını yani çalışmama hakkını kullanabilir ibaresinden yola çıkarak acil önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Konuyla ilgili temsilciliklerimiz ve üyelerimizden gelen bilgiler doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği önlemi alınmayan her yerde sendikamız tarafından gereği yapılacaktır.”

