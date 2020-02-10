DİSK AR: Türkiye işsizlikte OECD üçüncüsü

DİSK AR'ın raporuna göre Türkiye işsizlikte OECD üçüncüsü. Geniş tanımlı işsizlik yüzde 20, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 7 milyon. Son bir yılda en fazla artan işsizlik türü genç işsizliği ve kentsel genç kadın işsizliği oldu. Kentsel genç kadın işsizliği yüzde 36'ya ulaştı. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı Kasım 2019'da yüzde 25,2'ye çıktı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) İşsizlik ve İstihdam Raporu'nu (Şubat 2020) yayımladı. Buna göre:

İşsizlik dünyada düşüyor, Türkiye’de tırmanıyor

İşsiz Sayısı 1 Yılda 327 Bin Kişi Arttı

İstihdam 1 Yılda 145 Bin Kişi Azaldı

Ümitsiz İşsiz Sayısında Artış Devam Ediyor

Türkiye işsizlikte OECD üçüncüsü

Geniş Tanımlı İşsizlik: Yüzde 20

Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı: 7 Milyon

Kentsel Genç Kadın İşsizliği Yüzde 36’ya Ulaştı

DİSK-AR Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 10 Şubat 2020 günü açıkladığı Kasım 2019 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması’nı değerlendirdi. Buna göre işgücüne katılım oranı düşmesine rağmen, işsizlik artmaya ve istihdam daralmaya devam ediyor. Dar tanımlı işsiz sayısı 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bine yükselirken, geniş tanımlı işsizlik 7 milyonda seyrediyor.

Raporda "İşgücü azalıyor, buna rağmen işsizlik artıyor, işsizler ümitsizleşmeye devam ediyor. Ümitsiz işsizlerin sayısında tırmanış dikkat çekici. Kasım 2018’de 522 bin olan ümitsiz işsizlerin sayısı Kasım 2019’da 715 bine yükseldi. Son 1 yılda ümitsiz işsizlerin oranı yüzde 37 arttı. İstihdamda daralma devam ediyor. Kasım 2018’de 28 milyon 314 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam 145 bin kişi azalarak Kasım 2019’da 28 milyon 169 bine geriledi" denildi.

Kasım 2018’de 3 milyon 981 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısının Kasım 2019’da 327 bin artarak 4 milyon 308 bin olduğu bilgisine yer verilen raporda şunlar kaydedildi:

"Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan artarak yüzde 13,3’e yükseldi. Kasım 2018’de 28 milyon 314 bin olan mevsim etkisinden arındırılmamış̧ istihdam Kasım 2019’da 28 milyon 169 bine geriledi. Son 1 yılda 145 bin kişi istihdam dışında kaldı veya işini kaybetti."

"DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş̧ tanımlı işsiz sayısı Kasım 2019’da 7 milyona ulaştı. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 20 olarak hesaplandı. Kasım 2018’e göre geniş tanımlı işsiz sayısı 339 bin kişi arttı."

"Tarım dışı işsizlik yüzde 13,3 olarak hesaplandı. Tarım dışı işsizlik kadınlar arasında yüksek seyretmeye devam ediyor. Kasım 2019’da kentsel genç kadın işsizliği yüzde 36’ya yükseldi."

Türkiye'nin iddia edilenin aksine OECD ve AB 28 ülkeleri içinde en yüksek işsizliği yaşamaya devam ettiği belirtilen raporda şöyle denildi:

"OECD ülkeleri arasında Türkiye en yüksek üçüncü işsizlik oranına sahip ülke olarak dikkat çekmektedir. Öte yandan AB 28 ülkelerinin işsizlik oranı yıllar itibariyle düşerken, Türkiye’nin işsizlik oranı bu ülkelerle karşılaştırıldığında 2012’den itibaren düzenli olarak yükselmektedir. AB 28 ülkeleriyle Türkiye’nin işsizlik oranlarının oranı da bu veriye paralel olarak yükselmektedir."

Kasım 2018’de 28 milyon 314 bin olan mevsim etkisinden arındırılmamış̧ istihdamın Kasım 2019’da 28 milyon 169 bine gerilediğine dikkat çekilen raporda "Son 1 yılda 145 bin kişi istihdam dışında kaldı veya işini kaybetti" denildi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ VE KENTSEL KADIN İŞSİZLİĞİ EN YÜKSEK İŞSİZLİK TÜRÜ

Raporda mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranlarının kentlerde ve gençlerde yüksekliğini korumaya devam ettiği belirtilirken "Kasım 2018’de yüzde 12,2 olan standart-dar tanımlı işsizlik oranı, Kasım 2019’da yüzde 13,3’e yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı 1 yılda yüzde 14,2’den yüzde 15,4’e yükselirken, genç işsizliği de son 1 yılda 1,7 puan yükselerek yüzde 22,8’den yüzde 24,5’e yükseldi" denildi.

Genç işsizliğinin ve kentsel kadın işsizliğinin son 1 yılda en yüksek işsizlik türü olarak görülmeye devam ettiğine dikkat çekilen raporda şu verilere yer verildi: