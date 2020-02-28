Dış ticaret açığı yüzde 94.3 arttı

Ocak ayında Türkiye'nin ihracat yüzde 6.4, ithalatı yüzde 18.8 arttı. Dış ticaret açığı yüzde 94.3 artarak 4 milyar 448 milyon dolara çıktı.

Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 artarak 14 milyar 759 milyon dolar, ithalat yüzde 18,8 artarak 19 milyar 207 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 94.3 artarak 2 milyar 290 milyon dolardan 4 milyar 448 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak ayında yüzde 85.8 iken, 2020 Ocak ayında yüzde 76.8'e geriledi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 94.1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.7 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak ayında ara mallarının payı yüzde 78.1, sermaye mallarının payı yüzde 12.0 ve tüketim mallarının payı yüzde 9.4 oldu.