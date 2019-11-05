Direnişteki Valfsan işçileri taleplerini sıraladı

Tuzla Serbest Sanayi Bölgesi’nde işten çıkarılan 10 işçi, direnişlerinin 26’ncı gününde taleplerini sıraladı.

İstanbul Tuzla’daki Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi’nde beyaz eşya yan sanayi ürünleri üreten Valfsan adlı bir firmada işten çıkarılan 10 işçi, 26 gündür sanayi bölgesi önünde işlerine geri dönmek için eylemde.

Dün akşam 20.00'da Twitter üzerinden "ValfsanİscileriDireniyor" etiketi ile eylem başlatan işçiler Türkiye gündeminin dışında dünya gündemine de girdi.

Tuzla Serbest Sanayi Bölgesi’ndeki Valfsan’da “eleman fazlalığı” gerekçe gösterilerek işten atılan Birleşik Metal-İş üyesi 10 işçi işlerine geri dönme talebiyle her gün fabrika önünde direniyor.

İşçilerin talepleri şöyle:

''Direnişimizin 26. Gününde. Sabah geldiğimizde 3 ekip polis arabasıyla karşı karşıya kaldık. Dinlenmek için kullandığımız tahta kasaları “ORADAN ALACAKSINIZ” şeklinde polis tarafından uyarıldık. Hergün yaptığımız alkışlı sloganlı protesto için oluşturduğunuz kortej sırasına engel oldular ve gözaltına alınacağımız tehdidinde bulundular.

Geldiğimiz noktada açık seçik bir şekilde bizim ne kadar haklı bir mücadele verdiğimiz ayan beyan ufak ufak ortaya çıkıyor. Bizim dışarda olduğumuzu ve fırsat bilen işveren ve temsilciler nasıl olsa yoklar diye işyerinde cirit atıyorlar, nasıl mı?

Dışarda onuruyla şerefiyle gururuyla haklı mücadelesini veren arkadaşlarımızın içerde çalışan yakınlarına işten çıkarma tehditi yapılıyor hem de nasıl İŞÇİ TEMSILCILERİ tarafından. Daha bitmedi.

Bizim kendimizi duyurmak ve sesimizin daha gür çıkmasını sağlayan sosyal medya paylaşımlarımızı beğenen arkadaşlarımız ustabaşları tarafından kızağa çekiliyor. Bitti mi hayır.

Daha dün fabrika önünde işçi arkadaşlarımıza seslenirken fabrika müdürü gelip bize “YALAN SÖYLÜYORSUNUZ İÇERDE TIRNAK UCU KADAR BASKI YOK” diyor..

Ama biz biliyoruz ki biz oradan ayrıldığımız anda içerde 2. Bir işçi kıyımı olacak. Bunu çalışırken de söyledik şimdide söylüyoruz. Yalan sadece emeği sömürenlere işçi arkadaşlarını ve sendikanın değerlerini satıp sermaye tarafına geçenlere yakışır. Bugün bunu bir kez daha görmüş bulunmaktayız.

Bizler mücadelemizde haklıyız bu yüzden sesimiz yüksek çıkıyor. Bu yüzden direnişteyiz. Bu yüzden bizler bedel ödüyoruz. Bu yüzden bedel ödemeden zafer kazanılmaz diyoruz.

Hıncımız ve öfkemiz ilk günkü gibi taze. İlk günkü gibi inancımız sonsuz. Yolun sonunda zaferi görüyoruz.

Dün akşam gerçekleştirdiğimiz sosyal medya eyleminde dünya sıralamasında dünyada 6. Sıra Türkiye’de 3. Sıralara kadar yükseldik. Bize destek olan tüm emek kamuoyuna basın organlarına teşekkür ederiz.

1-ATILAN İŞÇİLER GERİ ALINSIN

2-İÇERİDE OLABİLECEK İŞÇİ KIYIMININ ÖNÜNE GEÇİLSİN

3-SENDİKANIN DEĞERLERİNE UYGUN ADİL BİR TEMSİLCİ SEÇİMİ YAPILSIN…

Taleplerimiz yerine getirilene kadar direnişimiz devam edecektir…''