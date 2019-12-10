Direnişteki Simo Tekstil işçilerinden markalara mektup

23 gündür direnişlerini sürdüren Simo Tekstil işçileri Zara, Bershka, Inditex, Tesco ve Marks & Spencer Türkiye ofislerine gönderdikleri mektupla markaları imza attıkları sosyal sorumluluk programlarına uymaya çağırdılar.

Hakları ödenmeden işten çıkarılan Sun Tekstil’in taşeronu Simo Tekstil işçilerinin direnişi devam ediyor.

İşçiler direnişlerinin 23. gününde, markalara bir mektup yolladılar. İşçiler markaları imza attıkları sosyal sorumluluk programlarına uymaya ve tüm tarafları sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdılar. Mektubu Zara, Bershka, Inditex, Tesco ve Marks & Spencer Türkiye ofislerine yollayan işçiler, mücadeleyi sürdürmekteki kararlılıklarını ifade ettiler.

Mektubun tamamı şöyle:

“Sayın yetkili,

Bizler Sun Tekstil’in taşeronu Simo Tekstil işçileriyiz. Çalıştığımız fabrikada sizin markanız için de binlerce ürün ürettik.

Bir gün fabrikamızın kapandığını, işsiz kaldığımızı öğrendik. Aylarca liralık maaşımız, onlarca saat fazla mesai ücretimiz, kimimizin on yılı aşkın kıdem tazminatı, yıllık izin paralarımız ve kimi başka haklarımız ödenmeden işsiz kaldık.

Size bu mektubu yazıyoruz. Yazıyoruz çünkü sosyal uygunluk konusunda altına imza attığınız davranış kuralları ve etik ilkeler gereği sorumluluğunuz bulunuyor. Bizler, sizin ürünlerinizi ürettik ve bunun karşılığını alamadık. Sorumluluğunuz var ve bundan kaçamazsınız.

Sun Tekstil’in bunun tersini iddia ettiğini, Simo Tekstil ile üretim ilişkisini bir yıl önce kestiğini söylediğini biliyoruz. Doğru söylemiyorlar. Elimizde bunun tersini kanıtlayacak belgeler bulunmaktadır. Gerekirse sizinle veya kamuoyu ile paylaşacağımızı bilmenizi isteriz.

Yirmi üç gündür hakkımız olanı almak için direniyoruz. Direnişimiz çoğu günler fabrikamızın önünde, bazen Sun Tekstil önünde, bazen de şehir merkezinde mağazalarınızın önünde devam ediyor. Hakkımız olanı alana kadar direnişimizin devam edeceğini, gerekirse başka fabrikalarınızın ve mağazalarınızın önünde sesimizi duyuracağımızı bilmenizi isteriz.

Eğer uymayı taahhüt ettiğiniz sosyal sorumluluk ilkelerine, yalnızca markalarınıza prestij kazandırmak için imza atmış değilseniz; sizleri verdiğiniz sözleri tutmaya, yayımladığınız davranış kurallarında yazılı olan sorumluluklarınızı yerine getirmeye çağırıyoruz.

Patronların Ensesindeyiz

Simo Tekstil İşçileri Mücadele ve Dayanışma Ağı”