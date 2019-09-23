Denizli’de çocuk işçi asansörde sıkışarak yaşamını yitirdi

Denizli’de bir pastanede çalıştırılan 14 yaşındaki Davut Ulaş Kayacan, yük asansöründe sıkışarak yaşamını yitirdi.

Denizli’de bir pastanede çalıştırılan Davut Ulaş Kayacan adlı çocuk işçi yük asansöründe sıkışarak yaşamını yitirdi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi 3072 sokakta yer alan bir pastanede 14 yaşındaki çocuk işçi Davut Ulaş Kayacan, tekerlekli ürün rafı ile asansöre bindi. Asansör hareket ettiğinde raf ile asansör arasında kalan Kayacan'ın boynu ve kaburgası kırıldı.

Haber Denizli’nin haberine göre olayı gören işyeri çalışanları asansörü durdurdu, ardından itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri uzun bir uğraş sonucu asansörde sıkışan çocuğu ağır yaralı bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen, boynunda ve kaburgasında kırık olan Kayacan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan çocuk işçiyi kurtarma çalışması esnasında Bahri Gezer isimli itfaiyecinin de yaralandığı belirtildi.

Asansörde sıkışarak yaşamını yitiren Davut Ulaş Kayacan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

