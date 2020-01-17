Çin ekonomisi son 29 yılın en düşük büyüme oranını gördü

Çin, ülke ekonomisinin 2019 yılında yüzde 6,1 büyüdüğünü, bunun 1990'dan bu yana en düşük büyüme oranını olduğunu açıkladı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu bugün yaptığı açıklamada, Çin ekonomisinin 2019 yılında 29 yıllık en düşük yıllık büyüme oranı olan yüzde 6,1 oranında büyüdüğünü açıkladı.

Yeni veriler, Çin ekonomisinin ticaret gerilimi sonucunda ABD tarifeleriyle yıpratıldığı bir yılın ve Çin ile ABD arasında çarşamba günü uzun süredir beklenen ticaret anlaşmasının ilk fazının imzalanmasının ardından açıklandı.

Çin'de büyümenin yüzde 3,9'a düştüğü 1990 yılından bu yana en düşük oran olan yüzde 6,1 büyüme oranı, Çin hükümetinin belirlediği yüzde 6,0 ile yüzde 6,5 arasındaki hedef aralığına ulaştı.

Ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2'lik beklentinin altında kaldı.

