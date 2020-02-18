Çetinkaya'da işçi düşmanlığı: 'Elle yerleri sildirdiler' iddiası

Çetinkaya'nın İzmir Kemeraltı’ndaki şubesinde çalışan işçiler, Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşarak yaşadıkları baskıyı aktardı.

Türkiye’nin birçok yerinde şubesi bulunan Çetinkaya giyim mağazalarının İzmir Kemeraltı’ndaki şubesinde çalışan emekçilerin verdiği bilgiye göre bu işyerinde mağaza müdürü ve patron tarafından işçilere mobbing uygulanıyor.

Emekçiler görev alanları içinde olmadığı halde elle yerleri silmeye zorlandıklarını anlatırken kimilerine zorla fazla mesai yaptırılıyor kimilerine de ücretini ödemek yerine zorla izin kullandırılıyor.

İşçiler yaşadıkları sorunları Patronların Ensesindeyiz'e aktarırken, benzer sorunlar yaşayan işçiler Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşabilir:

www.patronlarinensesindeyiz.org

[email protected]

+90 (541) 940 05 14

Facebook: patronlarinensesindeyiz

Twitter: pensendeyiz