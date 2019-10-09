ÇETAŞ işçilerinin direniş çadırı ikinci kez söktürüldü

Sendikayla toplu sözleşmeye oturmamak için 36 cam işçisinin tamamını işten çıkarıp fabrikayı kapatan Çetaş’ın patronu, hakkını arayan işçilerin direniş çadırından rahatsız oldu. Direnişin 13. gününde işçilerin çadırı ikinci kez söküldü.

Samsun'un Kavak ilçesinde Okan Grup’a bağlı Çetaş Cam Fabrikası’nın patronu Kasım Aktaş, 9 Temmuz 2019’da yetki alan Kristal-İş Sendikası’yla toplu sözleşmeye oturmamak için işçilere sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapmış, işçiler haklarından vazgeçmeyince 25 Eylül tarihinde tamamını işten çıkarıp fabrikayı kapatmıştı. Aynı gün fabrika önünde direnişe geçip nöbet tutan işçilerin çadırı, direnişin 7. gününde jandarma tarafından “Rahatsız olanlar var, hakkınızda şikayet var” gerekçesiyle söktürülmüştü.

Aynı gün direniş çadırlarını Çetaş Cam Fabrikası’nın bulunduğu Organize Sanayi bölgesinin girişine kuran işçiler ertesi gün halen grevde olan Düzce Cam işçilerinin de katılımıyla Kavak’ta kitlesel bir basın açıklaması yapmıştı.

PATRONUN MUHASEBECİSİ, ORGANİZE SANAYİNİN MÜDÜRÜ, JANDARMA

2 Ekim’den bu yana bu bölgede nöbet tutan cam işçilerinin çadırı, dün ikinci kez kaldırtıldı. Konuyla ilgili soL muhabirinin sorularını yanıtlayan işçiler, Kasım Aktaş’ın muhasebecisinin organize sanayiye giriş yaptığını, muhasebeci organizeden ayrıldıktan 10-15 dakika sonra da organize sanayinin müdürünün bölgeden ayrıldığını, şirketin muhasebecisi ve organize sanayi müdürünün peş peşe gidişinin ardından da jandarmanın çadıra gelip “Saat 17.00’ye kadar çadırı kaldırın, hakkınızda şikayet var” uyarısında bulunduğunu aktardı.

'İŞÇİLER DEĞİL PATRON SUÇ İŞLİYOR'

Şikayetçilerin kim olduğu hakkında işçilere bilgi vermeyen jandarma “Yasal izniniz yok, şikayetler arttı” dedikten sonra saat 17.00’de tekrar gelerek çadırı kaldırttı. Yasalara uymama gerekçesiyle işçilerin çadırı kaldırılırken, Kristal-İş Sendikası Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Başyiğit “Haklarını aramak için fabrikalarının bulunduğu organize sanayi girişindeki çadırlarında nöbet tutmaktan başka suçu olmayan işçilerimiz değil, işyerini kapattığı halde İŞKUR’a dahi bildirmeyen ÇETAŞ’ın patronu suç işlemeye devam ediyor. İşçilerimiz haklarını alana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Gün içinde görüşmeye gittikleri kaymakamı yerinde bulamayan işçiler, bugün tekrar görüşmeye gideceklerini belirtirken direnişteki işçilerden biri tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Haklının yanında olması gereken yasaların güçlünün yanında olmasına, yetkililerin işverene ulaşıp ‘işçilerle görüşün’ demek yerine ‘işçilerin çadırını kaldırın’ talimatı vermesine söyleyecek söz bulamıyorum.”

“Çadırımız sökülse de direnişimize, haklı mücadelemize devam edeceğiz. Biz işimizi, ekmeğimizi istiyoruz. İnsanca çalışmak ve yaşamak istiyoruz. Bu suç değil, en doğal hakkımız” diyen işçiler kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade ettiler.

