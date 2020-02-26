ÇEPAŞ'ta 9 işçi işten çıkarıldı, işçiler arkadaşları için eyleme başladı

Ankara'nın Kazan İlçesi'nde bulunan ÇEPAŞ adlı iş yerinde 9 işçinin işten çıkarılması sonrası işçiler iş bıraktı ve fabrikadan çıkmadı. Patron, işçilerin fabrikayı işgal ettiğini öne sürerek işçiler hakkında şikayetçi oldu.

soL - Patronların Ensesindeyiz