ÇEPAŞ'ta 9 işçi işten çıkarıldı, işçiler arkadaşları için eyleme başladı

Ankara'nın Kazan İlçesi'nde bulunan ÇEPAŞ adlı iş yerinde 9 işçi işten çıkarıldı.
Türk-Metal'in örgütlü olduğu fabrikada işçiler arkadaşlarını işten çıkarılmasına tepki gösterdi, 2 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.
Eylemin ardından işten çıkarılan işçi sayısı 9'a çıkarken, bu duruma tepki gösteren işçiler vardiya sonrası fabrika bahçesinde protestosunu sürdürdü.
İşçilerin tepkisine patronun yanıtı işçileri fabrikayı işgal ettikleri iddiasıyla şikayet etmek oldu.
İşçilerin yapılan şikayetin ardından savcılığa ifade verdiği belirtiliyor.