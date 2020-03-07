Çepaş'ta 65 işçi işten çıkarıldı, işçilerin eylemi sürüyor

Ankara'da bulunan Çepaş adlı fabrikada Türk Metal üyesi 65 işçi işten çıkarıldı. İşçiler işlerine geri dönmek için fabrika önünde eylemini sürdürüyor.

Ankara'nın Kazan İlçesi'nde bulunan ÇEPAŞ adlı fabrikada 9 işçinin işten çıkarılması sonrası işçiler iş bırakıp fabrikadan çıkmamış, patron, işçilerin fabrikayı işgal ettiğini öne sürerek işçiler hakkında şikayetçi olmuştu.

İşten çıkarılan arkadaşları için iş bırakma eylemini sürdüren işçiler, arkadaşlarının işe dönmesi için yaptıkları eylem nedeniyle işten çıkarıldı.

Toplam 65 Çepaş işçisi patron tarafından işten çıkarılırken, işçiler bu karar sonrası fabrika önünde eyleme devam ediyor.

Türk Metal'in işten çıkarmalara karşı dava açacağı öğrenildi.

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