Çelik Nakış işçilerinden Zara’ya etiket: Alacağınız ürünü biz yaptık ama...

İzmir Çiğli'de üretimlerinin önemli bölümünü Zara, Bershka gibi markalara yapan Çelik Nakış işçileri Zara mağazalarındaki ürünlere 'Alacağınız bu ürünü biz yaptık ama hakkımızı alamadık' yazılı etiketler astı.

İzmir'de Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Çelik Nakış'ta patronun bir gecede fabrikayı boşaltıp işçilerin haklarını kaçırmasına karşı direniş sürüyor.

Üniteks ve Cu Tekstil gibi firmalarla çalışan, üretimlerinin önemli bölümünü Zara, Bershka gibi Inditex grubu markalarına yapan Çelik Nakış işçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte dün çeşitli Zara mağazalarının önünde eylemlerine başlamışlardı. İşçiler bugün de Alsancak Zara mağazasının önündeydiler.

Baskı ve nakış olmak üzere iki bölümde üretim yapan fabrikanın baskı bölümünde çalışan işçiler haklarının önemli bölümünü elde etmişlerdi. Hakkını alamayan nakış bölümü işçileri eylemlerine Zara mağazaları önünde devam ettirme kararı almışlardı. İşçiler aldıkları karar doğrultusunda dün Zara mağazalarındaki ürünlere durumlarını anlatan ve dayanışmaya çağıran etiket astılar. İşçilerin giysilere astıkları etiketlerde “Alacağınız bu ürünü biz yaptık ama hakkımızı alamadık!" denildi.

Etikette şu ifadeler yer aldı:

"Bizler Zara için üretim yapan Çelik Nakış fabrikası işçileriyiz. Yıllarca Zara için bazı dönemlerde sabahlara kadar çalıştık. Patron bir gecede fabrikayı boşaltıp kaçtı. Kıdem ve ihbar tazminatlarımızı, fazla mesailerimizi de kaçırdı. Bu üründe bizlerin alınteri var. Bizlerle dayanışmak için bu durumu Zara’ya bildirebilirsiniz.

Sosyal medyada #zaraçeliknakışişçisininhakkınıver etiketi ile paylaşabilirsiniz.

Patronların Ensesindeyiz Çelik Nakış İşçileri Komitesi."