Cavo Otomotiv ve Fontana Kalıp'ta işçiler iş bırakıyor

Gebze'de bulunan Cavo Otomotiv ve Fontana kalıp işyerlerinde koronavirüs şüphesi nedeniyle işçiler, yasada yer alan kaçınma hakkını kullanarak iş bıraktı.

Fabrikalardan iş bırakma haberleri gelmeye devam ediyor.

Kocaeli Gebze'de bulunan Cavo Otomotiv ve Fontana kalıp işyerlerinde koronavirüs salgını ardından yeterince önlem alınmadığı ve virüs şüphesi nedeniyle işçiler iş bıraktı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgide, "Gebze Cavo Otomotiv ve Fontana kalıp işyerlerinde üyelerimizde #coronaVirüs şüphesi nedeniyle İşçi sağlığı ve iş güvenliği kanunu madde 13'e göre çalışmama hakkımızı kullanıyoruz. 500'ün üzerinde üyemizin çalıştığı 2 işyerinde İşçiler 'kaçınma hakkı'nı, kullanmaya başlamışlardır" diye yazıldı.