Borsa İstanbul'dan 'devre kesici' kararı

Borsa İstanbul, 13 Mart'tan itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanan devre kesici tetikleme oranını, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.
Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklama yapıldı:
Borsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda % 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir.
DEVRE KESİCİ NEDİR?
Devre Kesici Uygulaması (Otomatik Seans Durdurma Sistemi), Sürekli İşlem Bölümü'nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumu.