Türkiye’nin ilk bölgesel havayolu şirketi olarak kurulan Borajet resmen iflas etti.

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olarak 2010 yılında kurulan Borajet Havayolları, geçen yılın son günlerinde Yalçın Ayaslı tarafından SBK Holding’e satılmıştı.

Airport Haber'in aktardığına göre, Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding bünyesinde 2017 yılının Nisan ayına kadar uçuşlarını sürdüren Borajet, daha sonra ani bir kararla yeniden yapılanma sürecine girildiği belirtilerek uçuşlarını durdurduğunu duyurmuştu.

Şirketin iflası Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanla resmen duyuruldu.

Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü kararı şu şekilde duyurdu: