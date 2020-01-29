Birleşik Metal-İş, MESS'in teklifini reddetti: '5 Şubat'ta grevdeyiz'

Birleşik Metal-İş, MESS'in teklifini kabul etmedi. 11 ildeki 41 fabrikada 10 bin metal işçisi 5 Şubat'ta greve gidiyor.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS'in yüzde 17 oranında yaptığı son ücret zammı teklifinin kabul edilmediğini ve 5 Şubat'ta greve gidileceğini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada "MESS’le Sendikamız arasında dün gece (28 Ocak 2020) geç saatlerde yapılan toplantıda MESS tarafından verilen yüzde 17 oranındaki ücret teklifini değerlendirmek üzere bugün (29 Ocak 2020) toplanan Merkez TİS Komisyonu MESS’in sefalet ücreti dayatmasını kabul etmedi" denildi.

Daha önce 5 Şubat'ta uygulanmak üzere grev kararı alındığı hatırlatılan açıklamada "Genel Yönetim Kurulumuz, 5 Şubat grevini etkili biçimde hayata geçirmek için çalışmaları yoğunlaştırma kararı aldı" denildi.

Buna göre 5 Şubat’ta 11 ildeki 41 fabrikadan, 10 bin metal işçisi greve çıkacak.

'GREV ERTELEMELERİYLE KORKUTACAKLARINI SANIYORLARSA...'

Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada "Metal işçilerinin uzlaşma çabalarına kulak tıkayan metal patronlarına, metal işçileri örgütlülükleri ile üretimden gelen güçlerini kullanarak en sert cevabı verecektir. Eğer, grev ertelemeleri ile, baskı ile, tehdit ile, metal işçilerini korkutacaklarını sanıyorlarsa, onlara ne kadar yanıldıklarını açık bir şekilde göstereceğiz. Nesillerden, nesillere aktarılacak yeni bir destanın ilk adımı bugün atıldı" denildi.

Açıklamada "Metal işçileri 5 Şubat’ta bir kez daha tarih yazacak. Biliyoruz ki, Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanında işçilerin gözü, kulağı ve dayanışması metal işçileriyle olacaktır. Tüm sınıf dostlarını ve tüm metal işçilerini bu destana ortak olmaya, dayanışmaya davet ediyoruz. Metal işçileri, sorumluluğunu taşıdığı binlerce metal işçisinin taleplerine sahip çıkacak, bu sorumluluğunun gereğini yerine getirecektir. Bugün tüm diğer günlerden daha güçlü, daha kararlıyız. Tüm metal işçilerinin yolu açık olsun" ifadelerine yer verildi.

Türk Metal, dün MESS ile yapılan toplantının ardından anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

