Birleşik Metal-İş’ten Canol Kocagöz'e emek ödülü

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 20. Genel Kurulu’nda Emek Ödülleri sahiplerini buldu. Homur Mizah Grubu’ndan karikatürist Canol Kocagöz de işçi sınıfına verdiği desteklerden dolayı ödülünü aldı.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 20. Genel Kurulu’nda Emek Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu kapsamda işçi sınıfına verdiği desteklerden dolayı Homur Mizah Grubu’ndan karikatürist Canol Kocagöz de ödülünü aldı. Diğer ödül alanlar arasında gazeteci Şükran Soner, Celal Toprak, Prof. Dr. Peri Meram Arbak, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yazar-belgeselci Zafer Aydın yer aldı. Genel kurulda ayrıca, halk müziği sanatçısı Hasan Karayol müzik dinletisi yaparken, oyuncu Müfit Can Saçıntı da metal işçilerine küçük bir gösteri sundu.

CANOL KOCAGÖZ KİMDİR?

Çal-Denizli’de 1949 yılında doğan Canol Kocagöz ekonomi eğitimi gördü. 1970 yılından bu yana çizgileri çeşitli günlük gazetelerde, politika ve sanat dergilerinde yer aldı. Animasyon çalışmaları ile birlikte birçok afiş, dergi ve kitap kapakları da bulunan Kocagöz, Türkiye karikatürcülerinin tek mesleki örgütü olan Karikatürcüler Derneği’nin 1976 yılında genel sekreterliğini, 1996 yılında da genel başkanlığı görevlerini üstlendi, uzun yıllar derneğin denetleme kurulu üyeliğinde bulundu.

Türkiye’de kültür ve sanat hayatının özerkleşmesi çalışmalarında bulunarak Özerk Sanat Konseyi Girişim Kurulu’nun yönetiminde dört yıl karikatürcüleri temsil etti. Türkiye’nin sinema, plastik sanatlar, müzik, sahne sanatları, yazın ve tasarım alanlarının seçkin ve önemli 76 sanat kuruluşunun birliğinden oluşan Özerk Sanat Konseyi’nin 2003 yılında yapılan genel kurulunda plastik sanatlar alanını temsilen yönetim kuruluna, daha sonra da Özerk Sanat Konseyi genel sekreterliğine seçildi. 2008 yılında Özerk Sanat Konseyi dönem sözcülüğünü de yapan Kocagöz, Özerk Sanat Konseyi Danışma Kurulu üyeliğine devam etmektedir.

Çok sayıda gazetede karikatürleri yayımlanan, birçok sergi ve kitabı bulunan Canol Kocagöz, bir grup arkadaşıyla beraber 1999 yılında Homur Mizah ve Karikatür grubunu kurdu. Kocagöz grubun adını taşıyan, her sayısı ayrı bir sendikadan veya demokratik kuruluştan çıkan Homur Mizah Gazetesi’nin editörlüğüne devam etmektedir.