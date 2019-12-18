Bireysel kredi kullananların sayısı 31,5 milyona çıktı

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, Türkiye genelinde, bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 600 bin kişi artarak 31,5 milyon kişiye yükseldi.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 600 bin kişi artarak 31,5 milyon kişiye yükselirken, ortalama kredi bakiyesi ise 18 bin 600 lira oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, Ekim ayında 130 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 109 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 83 bin oldu. 43 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı. Bu veriler, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 5,5’lik bir artış olduğunu gösteriyor.

Bireysel kredilerin yüzde 42'sini ihtiyaç kredileri, yüzde 34’ünü konut kredileri, yüzde 20’sini kredi kartları ve yüzde 4'ünü taşıt kredileri oluşturuyor. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki aya göre 0,1 puan düşerek yüzde 4,1 düzeyinde gerçekleşti.