Binbir Gıda Tuz'da iş cinayeti: Makine operatörü mü sorumlu tutulacak?

Binbir Gıda Tuz'da önceki gece bakım bölümünde çalışan bir işçi makineye sıkışarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından makine operatörü işçi tutuklandı.

İzmir Menemen'de Binbir Gıda Tuz'a ait işyerinde önceki gece bakım bölümünde çalışan işçi, tuz toplama makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi.

Makine operatörünün ifadesine göre saat 3.45 gibi makineden "dur" sesi geldi, makine operatörü inip arkaya baktığında işçinin sıkıştığını gördü. Bakım görevlisi olarak çalışan işçi yaşamını yitirdi. Makine operatörü olarak çalışan işçi dün tutuklandı.

İşçi emniyetteki ifadesinde yaşamını yitiren arkadaşını görmediğini, kör noktaya denk geldiğini, normalde o bölgeye kimse girmediği için kontrol etme ihtiyacı duymadığını söyledi.

Makine operatörünün tutuklanması soruşturmanın iş cinayetinin sorumluluğunun bir başka işçiye yüklenerek kapatılacağı yorumlarına yol açtı.