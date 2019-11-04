Bimeks’in içini boşalttılar, işçilerin hiçbir hakkını ödemediler!

Türkiye’nin en büyük teknoloji ürünleri mağazalarından biri olan Bimeks, mali krizi gerekçe göstererek önce birçok mağazasını boşalttı, sonra da sırayla kapatma işlemine giderek yüzlerce işçiyi işten çıkardı. Yaklaşık 900 işçi, neredeyse hiçbir hakkını alamadan işten çıkarılırken, bir Bimeks işçisi Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak neler yaşadıklarını anlattı.

Mehmet Murat Akgiray ve Ahmet Vedat Akgiray tarafından kurulan teknoloji ürünleri mağazası Bimeks, Türkiye’nin 50’den fazla ilinde 200’e yakın mağazaya sahipken, önce teker teker mağazalarını kapattı, sonra da birer birer işçileri işten çıkardı.

Aylardır maaşlarını ödemediği işçileri işten çıkarıp “paramız yok, isterseniz dava açın, bir şey alamazsınız” diyen şirkete karşı açılan davalar kazanılsa da şirketin içinin boşaltılması ve üzerinde hiçbir mal kalmaması nedeniyle alacaklar da tahsil edilemiyor.

7 Haziran seçimlerinden sonra AKP’ye açık desteğini ilan eden, 1 Kasım seçimleri öncesi tek parti iktidarı talep eden şirketin patronu Murat Akgiray’ın bunca yıl elde ettiği gelirlerin nereye aktarıldığı işçiler arasında tartışma konusuyken, oğlu Ahmed Akgiray, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurulan Türkiye Uzay Ajansı’nın yönetim kadrosuna seçildi.

Haklarını almak için mücadelesini sürdüren ve alacaklarını tahsil etmek isteyen işçilerin Ankara Temsilcisi, yaşadıklarına ilişkin Patronların Ensesindeyiz Ağı’na açıklamalarda bulundu.

İŞTEN ÇIKARMA DA VAR, SÜRGÜN DE…

Ne kadar zamandır Bimeks’te çalışıyordunuz?

Electro World’de çalışıyordum, Bimeks onu satın alınca ben de Bimeks’e geçmiş oldum. Ancak daha önce bir süre Bimeks’te çalışmıştım.

Neden ayrıldınız peki?

Çalışma koşulları nedeniyle. Fazla mesai yapınca kesinlikle işlenmiyordu. Çalışma koşulları da iyi değildi. Bu nedenle ayrıldım ve Electro World’e geçtim.

Electro World Türkiye’den çıkma kararı alınca Bimeks tarafından satın alındı ve ben de mecburen geçmiş oldum.

Ancak bu kez Bimeks’e geldiğimizde sosyal haklar ve maaşlarımız Electro World nedeniyle yüksekti. Bu yüzden bölge müdürlerinin hedefindeydik. Kişisel olarak çok fazla mobbinge maruz kaldım ve iki kez işten çıkarıldım.

Gerekçeleri neydi?

Kayda değer sebepler yoktu. İkisinde de işe iade edildim. Etiket eğri, yazı kötü, açık var gibi nedenlerle işten çıkarıldım. Oysa kasanın benimle ilgisi yok. Sonra dediğim gibi mahkeme kararıyla geri döndüm. Bu kez de evden uzak yerlere, mağazalara sürgünler başladı. Bu süreçte maaşlar aksamaya başladı. Üç gün, beş gün derken 3 ayı geçti. Çalışmaya devam ettik ama baktık olmuyor icrayla almaya çalıştık maaşlarımızı. Sonra birer birer mağazalar kapanmaya başladı, işten çıkarmalar devreye girdi.

Hiçbir alacağımızı alamadan işten çıkarıldık. İçerde 4-5 aylık maaşım, 2,5 yıllık izin ücretim var. Electro World’den gelen kıdem, ihbar tazminatlarım var. Bunların hepsini mahkeme karara bağladı, şu anda onları almaya çalışıyoruz.

Kaç kişi bu durumda?

En az 900 kişi, Türkiye’nin her yerinde.

Bu işçiler bir araya gelebiliyor mu?

Sadece 15-20 işçi bir araya gelebiliyoruz. Çoğu işçi hukuk çok geriden geliyor diye uğraşmak istemiyor. Hiçbir sonuç çıkmaz diye hukuki süreç başlatmayan, hukuk da onlardan yana diyen işçiler var.

Haklarını alabilen oldu mu?

Şu ana kadar çok az, 20’de bir falandır sanıyorum.

‘HAKLARIMIZ İÇİN BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ’

Mahkemeyi kazandığınızı söylemiştiniz, bunu tazmin edememenizin nedeni nedir?

Malvarlığı yok şirketin, şahsın malvarlığı var ama ona dokunamıyorsun. Halbuki şahıs benden kazandıklarıyla bu malvarlıklarını yaptılar. Şirketin her şeyini satmışlar, çok az şey kalmış üzerinde.

İşçilere bu süreçte tek bir açıklama bile yapmadı Bimeks, “paramız yok, alamazsınız mahkemeye gidin” diyorlar…

Yaşadığımız haksızlıklara karşı bir araya gelmeye, haklarımızı almaya kararlıyız. Bu yüzden Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaştık ve haklarımızı almak için çalışmaya devam edeceğiz. Daha fazla Bimeks işçisini haklarını almak için yanımıza, birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

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