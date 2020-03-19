Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: Bir itfaiyeci yaşamını yitirdi

İstanbul Bayrampaşa'da Ayrancılar Sanayi Sitesi'nde plastik malzemeleri üreten bir işyerinin deposunda çıkan yangına müdahale sırasında ağır yaralanan itfaiye eri Recep Tekin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada yangına müdahale sırasında yaralanan diğer itfaiye eri Gökhan İlyas'ın ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
Bayrampaşa’da meydana gelen işyeri yangınına müdahale esnasında ağır yaralanan İtfaiye personelimiz Recep Tekin ne yazık ki şehit düştü. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize sabır diliyorum. Bir diğer İtfaiye personelimiz Gökhan İlyas’ın tedavisi devam ediyor.
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2020