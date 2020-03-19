Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: Bir itfaiyeci yaşamını yitirdi

Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi'nde bir plastik deposunda çıkan yangına müdahale sırasında ağır yaralanan itfaiye eri yaşamını yitirdi. Bir yaralı itfaiye erinin tedavisi de sürüyor.

İstanbul Bayrampaşa'da Ayrancılar Sanayi Sitesi'nde plastik malzemeleri üreten bir işyerinin deposunda çıkan yangına müdahale sırasında ağır yaralanan itfaiye eri Recep Tekin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada yangına müdahale sırasında yaralanan diğer itfaiye eri Gökhan İlyas'ın ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.