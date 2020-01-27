Bayılana kadar çalıştı, maaşını alamadı…

Subway adlı restoran zincirinin Ankara Çayyolu Koru şubesinde çalışan bir işçi yaşadıklarını Patronların Ensesindeyiz’e anlattı.

9 Ekim’de Subway adlı restoran zincirinin Ankara Çayyolu Koru şubesinde çalışmaya başlayan ve Kasım ayı sonunda işten ayrılan işçi, mobbing, ağır çalışma koşulları ve ödenmeyen maaş nedeniyle işten çıktığını dile getirdi.

Asgari ücretli olarak işe girdiğini belirten işçi, 10 saat üzerinde çalıştıklarında her 1 saat için 10 lira fazla mesai ücreti aldıklarını belirtti.

Şubede 4 işçi çalıştığını, tüm işçilerin sandiviç hazırladığını, bulaşık yıkadığını ve temizlik yaptığını belirten işçi, ağır çalışma koşullarının sağlık sorunlarıyla da birleşmesi sonucu iş yerinde bir kez baygınlık geçirdiğini anlattı.

Bayılana kadarki süreçte söz konusu şubenin patronlarının mobbinge varan ifadelerle kendisini hedef aldığını belirten işçi, 9 Ekim’de başladığı işin ilk ücretini 22 Kasım’da, bin lira olarak aldığını dile getirdi. İşçi sigortasının da işe başlar başlamaz yapılmadığını söyledi.

Maaşların geç ve eksik ödendiğini ve bunun da krizle açıklandığını belirten işçi, “Dört araç değiştirerek işe gidiyordum. Paraya ihtiyacım olduğu için ağır çalışma koşullarına dayanmaya çalıştım. Ancak bunun yanında onur kırıcı hitaplar ve davranışlar gördüm, bir de maaşın ödenmeyeceğini ve bunun kriz bahanesiyle böyle yarım yarım gideceğini anladığım için yol yakınken işten çıktım. Çıktığım dönemden sonra arayıp eksik maaşımı istedim, ödeneceğini söylediler ama hala hiçbir ses yok” dedi.

