Bakan Albayrak işsizlik ve fatura konularını 'makul' bulmadı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının söz konusu olacağını belirtti. Albayrak, 'Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde kapatacağız' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Albayrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak" dedi.

Albayrak'a pakette bu süreçte işsiz kalacak olanlarla ilgili somut bir madde olmadığına dönük eleştiriler ve milyonları ilgilendiren faturaların ertelenip ertelenmemesi konusu soruldu. Bakan soruların ikisinin de gündemde olmadığını söyledi ve "Makul tepkileri değerlendireceğiz" diyerek bunların makul olmadığına işaret etti. P

Albayrak, şunları kaydetti:

"Virüs nedeniyle birkaç hafta durgunluk riski var. Olası nakit sıkışıklığı için 3 aylık bir pencere açtık

Emekli maaşının arttırılması 650 bin kişiye destek verdi. İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. İhtiyaç dahilinde kılcal damarlara dokunacağız.

Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok.

Makul tepkileri değerlendireceğiz. Türkiye etkilenmeyecek

İlk çeyreği beklenin üzerinde büyümeyle kapatacağız. Büyüme ve enflasyon hedeflerinde bir sıkıntı görmüyoruz. Böyle bir küresel sürece en güçlü giren ülkelerdeniz.

Ekonomide senkronize adımların avantajını yaşıyoruz. Piyasaları bu süreçten en az etkilenen ülke Türkiye. Avrupa’da iş koronadan korku pandemisine geçti.

Sosyal medyada 'Marketler yağmalandı' diyor, gidiyoruz marketlerde ürün var.''