Avro bölgesi ve İngiltere için resesyon uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), avro bölgesi ve İngiltere ekonomisinin yeni koronavirüs (Covid-19) salgının etkisiyle bu yıl yüzde 2 daralacağını öne sürdü.

Standard & Poor's (SP), iş yerlerinin 4 ay boyunca kapalı kalma ihtimalinin, avro bölgesi ekonomisinde yüzde 10'lara varan bir düşüşe neden olabileceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik maliyetinin Avrupa için hızla arttığı ifade edildi.

Avro bölgesi ve İngiltere'nin resesyonla karşı karşıya olduğunun belirtildiği açıklamada, "Kasım 2019'da yaptığımız tahminlere kıyasla, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH), koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle bu yıl yaklaşık yüzde 2 düşmesini bekliyoruz. Bu, 2020'de 420 milyar avroluk bir kaybın olacağını gösteriyor. 2021'de en az yüzde 3'lük bir toparlanma bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.