ASO Başkanı: Merkez Bankası borcumuza ortak olsun

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Özdebir, Merkez Bankası'nın özel sektörün borcunu üstlenip firmalara ortak olmasını gerektiğini söyledi.

Patronlar krizin faturasını emekçilere çıkarmak için yeni yeni fikirler geliştirmeye devam ediyor. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Özdebir Merkez Bankası'nın özel sektörün borcunu üstlenip firmalara ortak olmasını gerektiğini söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Nurettin Özdebir bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, ekonomi yönetimine sundukları çözüm paketinin ayrıntılarını anlattı. Geçen yıl da kriz yüzünden zora düşen patronların ödemesi gereken işçi maaşlarının geçici süreyle kısa çalışma ödeneği şeklinde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenmesini öneren ve bu önerisini kabul ettiren ASO Başkanı Özdebir, rapordaki 3 talebi açıkladı. Özdebir, rapordaki üç talepten ikisinin kabul edilmediğini ancak kredi kartı limitlerine ilişkin önerinin olumlu bulunduğunu dile getirdi. Özdebir şunları söyledi:

“Vadeli mal sattığınız deve dişi gibi firmalar bile bir bakıyorsunuz konkordato ilan edip gitmiş. Kimse kimseye güvenmediği için çekle, senetle ticaret bitti. Yeni ve güvenilir bir ödeme aracına ihtiyaç var. Bu da ancak ticari kredi kartlarıyla olur. Ticari kredi kartlarının limiti KGF destekli olarak 200 milyar liraya yükseltilsin. KGF kartla yapılan alışverişin yüzde 7-10'una kefil olsun. Bankalara da yüzde 1-2 komisyon verilsin. Firmalar bu kartları sadece mal alış verişinde kullanabilsin. Patron da limitin yüzde 3-5'iyle kişisel harcama yapabilsin. Bakan Bey bu talebimizi olumlu buldu.”

Firmaların devletten 160 milyar lira KDV iadesi alacağı olduğuna işaret eden Başkan Özdebir, “Bu para hemen ödenemiyorsa Hazine 160 milyar lira için 10'ar bin liralık ayrı ayrı kağıt çıkarıp alacaklı firmalara versin. Firmalar bir yerden mal alınca karşılığında bu Hazine kağıdını versin. Vadesi dolunca firma kağıdı devlete verip parasını alsın. Bu sayede piyasa dönsün. Ancak bu önerimize sıcak bakılmadı” diye konuştu.