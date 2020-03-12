Naksan Holding’e bağlı bir fabrikada asgari ücretin altında zam verilen işçiler sendikacıları yuhaladı. Antep’teki Naksan fabrikasında işçiler düşük zamma imza atan ve açıklama yapan sendika ve fabrika yöneticilerini yuhalayarak protesto etti.

Naksan Holding’e bağlı plastik, tekstil ve enerji iş kolundaki işyerlerinde çalışan işçiler geçtiğimiz kasım ayında Hak-İş’e bağlı sendikalara üye yapılmıştı. İşçilere yılda en az dört ikramiye, yüzde 15’in üzerinde ücret zammı ve sosyal haklarla ilgili pek çok vaatte bulunulmuştu.

ASGARİ ÜCRETE GELEN ZAMMIN BİLE ALTINDA

Bu yıl için 30 yevmiye olduğunu, yüzde 15 olarak söz verilen zam oranının ise yüzde 11,8 ile asgari ücrete gelen zam oranının dahi altında kaldığını gören işçiler, fabrika içinde toplanarak bu duruma tepki gösterdi.

TMSF Başkanı Gülal’ın işçilere yönelik, “Biz çalışanların sendikalarda örgütlenmesine karşı değiliz. Ama milli sendikalarda örgütlenelim, biz milli sendikalarımızla çalışmak istiyoruz” şeklinde yaptığı açıklamaya karşı bir Naksan işçisi “satıldığımızı anladım” dedi.

İŞÇİLERDEN YÜKSELEN SES: BİZİ ARTIK KANDIRAMAZLAR!

Naksan işçileri, tepkilerini “Bizi artık kandıramazlar. Biz işverenin emriyle ve izniyle çalışan bir sendika istemiyoruz. Söz verip bizi aldatan, işçiye yalan söyleyen, işçiden habersiz sözleşme imzalayan bir sendika işçinin değil patronun sendikasıdır” sözleriyle dile getirdi.

HOLDİNGİN YAKIN GEÇMİŞİ DE KİRLİ

Fabrikaya 2016 yılında “FETÖ” soruşturması kapsamında TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından kayyum atanmış, Naksan Holding'e bağlı fabrikalarda birçok işçi işten çıkarılmıştı. İşçilerin belirttiğine göre 2016 yılında, geçmiş yıllara dönük alamadıkları mesai ücretleri için Naksan Holding’e bağlı Nakpilsa Dokuma’ya dava açan ve kazanan işçiler davalarını geri çekmedikleri için işten atılmıştı.