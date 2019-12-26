Asgari ücretin açıklanması bekleniyor

2020 asgari ücretinin açıklanacağı toplantının saat 14.00'te başlanacağı belirtilmişti. Ancak toplantının halen başlamadığı ifade ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2020 yılı asgari ücret rakamını açıklayacağı toplantının saati 14.00 olarak duyurulmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre saat 14.00'te başlaması beklenen toplantı henüz gerçekleşmedi. Yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika geçmesine rağmen asgari ücret tutarına ilişkin toplantı henüz gerçekleşmedi.

KOMİSYON KARARI NASIL ALINIYOR?

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.