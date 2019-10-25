Ankara'ya yürüyen metal işçilerine yine barikat!

Eskişehir’de aylardır ücretleri ve kıdemleri ödenmeyen Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine işçilerinin hakları için Ankara'ya başlattıkları yürüyüş dün polis saldırısıyla karşılaşmıştı.
Çok sayıda işçinin gözaltına alındığı ve yaralandığı saldırının ardından işçiler, yürüyüşe kaldıkları yerden başlayacaklarını ilan etmişlerdi.
“Babalar #İşsiz, Çocuklar #Aç Kalmasın! Fabrikalar Kapanmasın!” sloganıyla yapılan yürüyüşte işçilerin önü Eskişehir çıkışında polis ve jandarma ekipleri tarafından kesildi.
Yürüyüşün yasal olmadığını öne sürerek engellemeye çalışan polis ekiplerine tepki gösteren Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu “Yürüyüşe izin vermeniz için yandaş olmamız mı gerekiyor, çifte standart uyguluyorsunuz” dedi.
İşçiler ve Birleşik Metal-İş Sendikası yöneticileri, yolun kesilmesi sonrası oturma eylemi başlattı.