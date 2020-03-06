Alpaslan Savaş'ın Vardiya programı başlıyor: 'Göç ve göçmen işçiliği'

soL yazarı Alpaslan Savaş'ın hazırlayıp sunacağı Vardiya programı bugün saat 17.30'da Yön Radyo'da başlıyor.
Her Cuma aynı saatte yayınlanacak programın ilk konusu "göç ve göçmen işçiliği" olacak.
Programda ele alınacak konular arasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve haftanın emek gündemleri de yer alıyor. Savaş, programına ilişkin "Müzikten, kitaptan, filmden, tiyatrodan eksik kalmayacağız" diyor.
Bugün saat 17.30'da@YonRadyo 'da...
"Vardiya" başlıyor.
Konumuz "Göç ve göçmen işçiliği"
8 Mart'ı kutlayacağız.
Haftanın emek gündemlerini konuşacağız.
Müzikten, kitaptan, filmden, tiyatrodan eksik kalmayacağız.
Bugün ve her Cuma... Bekleriz. pic.twitter.com/bBRZAXQouo
— Alpaslan Savaş (@alpaslan_savas) March 5, 2020