Alpaslan Savaş'ın Vardiya programı başlıyor: 'Göç ve göçmen işçiliği'

soL yazarı Alpaslan Savaş'ın Yön Radyo'daki 'Vardiya' programı bugün yayına başlıyor. Her hafta emeğin gündemine odaklanacak programın bu haftaki konusu 'göç ve göçmen işçiliği'...
soL - Haber Merkezi
Cuma, 06 Mart 2020 15:54

soL yazarı Alpaslan Savaş'ın hazırlayıp sunacağı Vardiya programı bugün saat 17.30'da Yön Radyo'da başlıyor.

Her Cuma aynı saatte yayınlanacak programın ilk konusu "göç ve göçmen işçiliği" olacak.

Programda ele alınacak konular arasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve haftanın emek gündemleri de yer alıyor. Savaş, programına ilişkin "Müzikten, kitaptan, filmden, tiyatrodan eksik kalmayacağız" diyor.

 