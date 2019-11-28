Albayrak: Şükürler olsun ekonomi tekrar büyüme trendine girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Trabzon'da yaptığı açıklamada ekonominin güçlü büyüme trendine girdiğini öne sürdü.

'24. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'ne katılmak üzere Trabzon'a gelen Bakan Albayrak "Türkiye son bir yılda bütün bu operasyonları püskürtecek bir refleksle şükürler olsun tekrardan ekonomik olarak güçlü büyüme trendine girmeye başladı ve son rakamlar gösteriyor ki Allah'ın izniyle son çeyrek itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı" dedi.

Albayrak konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bankalarımızı getirdik, Türkiye ekonomisi özelinde önemli adımlar atacağız. Niye? Şunu çok net görmemiz lazım, özellikle son bir senedir Türkiye ekonomimize büyük bir operasyon oldu, takip ettik değil mi? Biz dediğimiz zaman çok fazla dikkate almadı birileri ama operasyonu yapanlar bunu itiraf edince birileri görmeye başladı bunu, öyle değil mi Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine ve elhamdülillah Türkiye son bir yılda bütün bu operasyonları püskürtecek bir refleksle şükürler olsun tekrardan ekonomik olarak güçlü büyüme trendine girmeye başladı ve son rakamlar gösteriyor ki Allah'ın izniyle son çeyrek itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı. Ekim, kasım, aralık ayları tekrar yüzde 5 büyüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İstihdam demek, yatırım demek, Türkiye ekonomisinin gelir düzeyinin hep birlikte eskisinden daha güçlü artmaya başlaması demek ve Allah'ın izniyle bu yola girmeye başladık."