Akar Tekstil'de işçilere sopalı saldırı

İzmir Akar Tekstil işçileri arkadaşlarının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine iş durdurdu. Eli sopalı bir grup işçilere saldırdı. Çalışırken maske bile verilmeyen işçiler ise yasalardan elde ettikleri 'işten kaçınma' hakkını kullanmak istedi. Sağlık Kurulu'nun ise hiç bir önlem alımayan iş yeri için 'İş yerinde çalışmaya devam edilebilir' raporu vermesi dikkat çekti.

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Akar Tekstil fabrikasında çalışan işçilerde Kovid-19 testi pozitif çıkanlar olmuştu. Bunun üzerine çalışmak istemeyen işçilere patron tarafından açıklama yapıldı. Patron temsilcileri, “İl Sağlık Kurulu herhangi bir kusur görmedi. Çalışmamız için tüm koşullar uygun herkes işinin başına dönsün, bu ay maaşınızı alabilmeniz için çalışmak zorundasınız” İfadelerini kullandı. Çalışırken maske bile verilmeyen işçiler ise yasalardan elde ettikleri “işten kaçınma” hakkını kullanmak istedi. Ancak İl Sağlık Kurulu tüm önlemlerin tam olduğu raporu tuttu.

Bu sabah işbaşı yapmak istemeyen işçilere, patronun şoförleri ve fabrikanın sözde güvenlikleri sopalarla saldırdı. Patronlar saldırıyı kenarda gülerek izlediler. Bu saldırı üzerine Patronların Ensesindeyiz Çiğli Tekstil İşçileri Ağı bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada:

“Cumhurbaşkanının, bakanların, bilim kurulu üyelerinin yaptığı evde kalın çağrısının biz işçiler için olmadığını, bizlerin hayatlarının kolayca riske atılabilir olduğunu düşündüklerini zaten biliyorduk. Bugün Akar Tekstil’de yaşanan saldırı, bu salgın döneminde işçilerin kendi sağlıklarını önemsemelerine bile tahammül edilemediği anlamına gelmektedir. Saldırının en dikkat çekici kısmı işçilere sopa ile saldıran patronun İl Sağlık Kurulu’nu referans göstermesidir. Daha açık ifade edeceksek; patron, biz işçilere kaldırdığı sopanın ve tedbirsiz çalışmanın azmettiricisi olarak İl Sağlık Müdürlüğü’nün göstermektedir. Dolayısıyla hesap vermesi gerekenler bellidir. İl Sağlık Müdürlüğü, Akar Tekstil patronları, patron tetikçileri ve en üst düzeyde bizleri bu koşulda çalışmak zorunda bırakanlar hesap vermeliler. Bu hesabı elbet soracak, bu kölelik düzeninizi başınıza yıkacağız. Bundan şüpheniz olmasın” denildi.