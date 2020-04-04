Akar Tekstil işçileri: Fabrikada bayılanlar var, önlem alınsın

İzmir’deki Akar Tekstil'de üretim devam ediyor. Önlem alınmadan çalıştırıldıklarını söyleyen işçiler, 'Hasta olanlar var biliyoruz, patır patır insanlar bayılıyor' dedi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içindeki Akar Tekstil'de işçiler ağır koşullarda çalıştırılmaya devam ediliyor.

Yaklaşık 1800 kişinin çalıştığı fabrikadan Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan bir işçi, maskesiz ve önlem alınmadan çalıştırıldıklarını söyledi.

Duruma tepki gösteren işçi, "Sağlık Bakanlığı'ndan gelenler olduğunu da duyduk. Pozitif vakalar var, biliyoruz. Gözümüzün önünde insanlar patır patır bayılıyor. Kimse bir şey yapmıyor" dedi.

Yüzlerce işçiyi dün fabrika önüne çıkararak toplantı yapan patronun bir konuşma yaptığı ve "Bakanlıktan yasak gelene kadar çalışmaya devam ediyoruz" dediği söyleniyor.

Sosyal medyaya da yansıyan toplantı görüntülerinde de çok sayıda işçinin bir arada olduğu ve salgına karşı herhangi bir önlem alınmadığı görülüyor.