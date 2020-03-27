Açlık sınırı 2 bin 345 TL'ye yükseldi

Türk-İş'in raporuna göre, Mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 345, yoksulluk sınırı ise 7 bin 639 lira olarak hesaplandı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 3,89 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 345 lira, yoksulluk sınırının ise 7,639 lira olduğunu açıkladı.

Mart’ta gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 16,44’e yükseldi. TÜİK’in açıkladığı Şubat gıda enflasyonu yüzde 10,58 idi.

Türk-İş’in açıkladığı şubat gıda enflasyonu aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 11,26 idi.

YOKSULLUK VE AÇLIK SINIRI YÜKSELDİ

Açlık sınırı geçen yıl Mart’ta 2 bin 014 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 561 lira; 2020 Şubat’ta ise açlık sınırı 2 bin 257 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 353 liraydı.

Türk-İş raporunda, “Çalışmada kullanılan gıda fiyatları market-pazarlar dolaşılarak yerinde tespit edilmektedir. Ancak ilk defa bu ay sanal marketler de izlenerek gıda fiyatlarındaki gelişim değerlendirilmiştir. Çalışmada ilk gözlem, semt pazarları ve marketlerde alışveriş yapanların yoğunluğunun azalmış olması ve gıda fiyatlarında, özellikle yaş sebze-meyvede, görülen artıştır” denildi.

AYLIK GIDA HARCAMASI ARTTI

Rapora göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı bir önceki aya göre 88 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 286 TL daha fazla oldu.

Son bir yıl itibariyle aile bütçesine gelen ek harcama gereği gıdada 331 TL ve toplamda 1.079 TL’ye ulaştığına dikkat çekilen raporda “Ücret geliri elde eden çalışan ve emeklilerinin satın alma gücünde meydana gelen/gelecek olan kaybın çeşitli desteklerle giderilmesi gereği ortaya çıkmaktadır” görüşüne yer verildi.