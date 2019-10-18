ABD’de son 50 yılın en uzun grevi: GM işçileri anlaşmayı oylayacak

ABD’de bir ayı aşkın süredir grevde olan General Motors işçileri sendika ile patron arasında Çarşamba günü varılan geçici anlaşmayı kabul edip etmemeye karar verecek.

ABD’de General Motors otomotiv işçilerinin 16 Eylül'den beri devam eden grevinde Çarşamba günü sendika ile patron arasında geçici anlaşmaya varıldı.

Otomotiv devi General Motors’da 48 bin işçinin ülke genelindeki 33 fabrika ve 22 depoda sürdüğü grevde Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) ile General Motors yönetimi arasında çarşamba günü 4 yıllık toplu sözleşme için geçici anlaşmaya varıldı.

Ücret ve ikramiyelerde artış ve geçici işçilerin tam zamanlı kadroya alınması, sağlık sigortasının korunması gibi kazanımların elde edildiği geçici anlaşmada, işçilerin ülkedeki üç fabrikanın kapatılmaması talebi ise GM tarafından kabul edilmedi.

Onbinlerce işçi 25 Ekim’e kadar yapılacak oylamayla geçici anlaşmayı kabul edip etmeyeceklerine karar verecek. Bu süre içinde grev devam edecek.

Öte yandan ülkede son 50 yılın en uzun süreli grevi olan General Motors grevi, ABD’deki diğer otomotiv devlerini de “endişeye” sevk ediyor. UAW’nin örgütlü olduğu Ford ve Fiat Chrysler’de de toplu sözleşme görüşmelerinin çetin geçmesi bekleniyor.