2 milyon 136 bin kişi asgari ücretin altında çalıştırılıyor!

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu Türkiye'de, 2 milyon 136 bin kişinin asgari ücretin altında bir maaşla çalıştırıldığı açıklandı.

2020 Meclis Bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 milyon 136 bin kişinin aylık 2020 liranın altında aylık aldığını söyledi.

“Bin liranın altında dul yetim aylığı alan 847 bin 643 kişi. Kişi başına aylık geliri 673 liranın altında olan kaç kişi var: 8 milyon 647 bin 283 kişi. 2 bin liranın altında emekli aylığı alan 6 milyon 850 bin 513 kişi. Bin liranın altında şimdilik emekli aylığı alan yok. Doğru ama sizin emeklilere yaptığınız zamdan bunlar faydalanamıyor. Çünkü onların emekli aylıkları çok düşük yapılan zam bin lirayı doldurmadığı için onlar bu zamlardan faydalanamıyor" diyen Kılıçdaroğlu, "2002-2019 döneminde yabancılara ödenen faiz 173 milyar 55 milyon dolar. Londra’daki bir avuç tefeciye faiz ödediler. Sizin vicdanınız kabul ediyor mu? Benim vicdanım kabul etmiyor, niye bu kadar faizi ödüyoruz? Hangi gerekçeyle veriyoruz? Faiz ödemelerini çıkardım, ne zamandan biliyor musunuz? 2019’un başından şimdiye kadar. 1 saniyeden ödenen faiz 596 dolar. TL karşılığı 3 bin 362 lira” ifadesini kullandı.